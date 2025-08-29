Galatasaray, Wilfried Singo'yu Transfer Etti

Galatasaray, Monaco'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile kadrosunu güçlendirdi. Singo, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 galibiyet serisiyle başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Monaco forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu renklerine bağladı. Bu transferle beraber Singo, Cimbom'un 7. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier forma giymişti.

Sarı-kırmızılılarda top koşturmuş yabancı oyuncuların ülkelerine göre dağılımında ilk sırada 25 futbolcuyla Brezilyalılar bulunuyor. Sambacıları 16 oyuncuyla Yugoslavya, 15 futbolcuyla da Romanya izledi.

Bugüne kadar 211 yabancı futbolcunun görev aldığı Galatasaray'da bu sayı Wilfried Singo ile 212'ye çıktı. - İSTANBUL

