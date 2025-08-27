Galatasaray, Wilfried Singo'yu Transfer Etti

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu transfer etti. Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, Singo'yu İstanbul'a getirecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalatacak.

GALATASARAY, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun transferini bitirdi.

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'nun transferini tamamladı. Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirecek. Singo'nun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

