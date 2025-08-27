Galatasaray, Wilfried Singo'nun Transferi İçin AS Monaco ile Görüşmelere Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun transferi için Fransa'nın AS Monaco kulübü ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

GALATASARAY, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.