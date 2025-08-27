Galatasaray, Wilfried Singo'nun Transferi İçin AS Monaco ile Görüşmelere Başladı
Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun transferi için Fransa'nın AS Monaco kulübü ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
