Galatasaray, Wilfried Singo'nun Transferi İçin AS Monaco ile Görüşmelere Başladı

GALATASARAY, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.