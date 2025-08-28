Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

GALATASARAY, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Wilfried Singo'nun transferi konusunda kulübü AS Monaco ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fildişi Sahilli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için AS Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco'ya gidecekken, futbolcuya da her bir sezon için net 4 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.