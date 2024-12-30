Galatasaray, Voleybol Takımının Başantrenörü Naranjo ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray, kadın voleybol takımının başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır. Guillermo Naranjo Hernandez, kulüp tarafından belirlenen tüm sezon ortası hedeflerine ulaşırken; takımı yerel ve uluslararası şampiyonluklar elde etmek için en uygun duruma getirmiştir ve bu da kulübün 2024-2025 sezonu ile gelecek sezonlar için sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacaktır. Guillermo Naranjo Hernandez'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL