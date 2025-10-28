Galatasaray Voleybol Takımında Sakatlık: Faik Samed Güneş'in Ayak Bileğinde Yırtık
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Faik Samed Güneş, Altekma ile oynanan maçta sakatlanarak sağ ayak bileğinde yırtık ve ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Faik Samed Güneş'in, sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma ile oynanan iç saha maçında sakatlanan Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamaad oyuncunun tedavisine başlandığı da kaydedildi.