Galatasaray Voleybol Şubesi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı

Galatasaray'da erkek ve kadın voleybol takımlarında menajerlik görevini yapacak isimler belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre erkek takımı menajerliğine Mehmetcan Şamlı, kadın ekibinin menajerliğine ise Asuman Baş getirildi.

Galatasaray Kulübünde 5 sezondur voleybol idari menajer yardımcısı olarak görev alan Mehmetcan Şamlı, idari menajer yardımcısı olduğu dönemde erkek takımı ile Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşarken, CEV Kupası'nda final oynama başarısı gösteren kadın ve erkek takımları idari kadrosunda da görev aldı.

1999 yılında Eczacıbaşı'nda voleybola başlayan ve 2008-2016 yılları arasında Eczacıbaşı ile A Milli Takım'ın pasörlüğünü yapan Asuman Baş ise yaşadığı sakatlık nedeniyle 2016 yılında profesyonel kariyerini sonlandırdı. Baş, 2016-2017 sezonunda altyapı milli takımlar menajerliği ve 2017-2022 yılları arasında Eczacıbaşı altyapı takımları idari sorumlusu olarak görev yaptı.