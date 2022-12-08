Galatasaray: "Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç...
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Galatasaray: "Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"
Galatasaray : "Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor