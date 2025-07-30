Galatasaray, Victor Osimhen'i Transfer Etti

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Galatasaray, Napoli'den transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Osimhen, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den transferi konusunda anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda hücum bölgesine geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle kadrosuna kattı.

Kulübü Napoli ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Osimhen, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

26 yaşındaki futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, evinde olduğunu ve hikayesinin davet ettiğini söyledi.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Osimhen, daha sonra taraftarların yanına gitti.

Nijeryalı futbolcu ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Victor Osimhen yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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