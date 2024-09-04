Galatasaray, Victor Osimhen'i kiraladı

Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."