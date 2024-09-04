Galatasaray, Victor Osimhen'i kiraladı
Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.
Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."