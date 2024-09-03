Galatasaray, Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi

GALATASARAY'IN İtalyan ekibi Napoli'den kiralamak için görüşmelere başladığı Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Yaz transfer döneminin sonra ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Victor Osimhen ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun yarın yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.