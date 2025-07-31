Galatasaray, Victor Osimhen'i Bonservisiyle Transfer Etti

Galatasaray, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol kralı olan Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in bonservisini aldı.

Geçen sezon başında adı Avrupa'nın önemli kulüpleri ve Suudi Arabistan takımlarıyla anılan, transferi küçük pürüzler nedeniyle gerçekleşmeyen Osimhen'in yolu Galatasaray ile kesişti. Avrupa futbol kamuoyunda da gündem olan bu transfer "büyük sürpriz" olarak yorumlandı.

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonuna damga vuran Osimhen, toplamda 41 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki santrfor, 37 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Osimhen'in bonservisiyle alınması isteğini sarı-kırmızılı taraftarlar her fırsatta belirtti. İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonunda mutlu sona ulaşan "Cimbom" golcüsünü 75 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Süper Lig'de gol kralı oldu

Victor Osimhen, Süper Lig'de en fazla fileleri havalandıran oyuncu olarak geçen sezon gol kralı tacını taktı.

Ligde 30 müsabakada forma giyen ve rakip fileleri 26 kez sarsan Osimhen, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Kariyer sezonunu yaşadı

Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu Galatasaray'da geçirdi.

Galatasaray'dan önce en golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Geçen sezonu 41 müsabakada 37 golle tamamlayan Osimhen, kariyer rekorunu kırdı.

Kulüp tarihine geçti

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'da 37 kez fileleri havalandıran Osimhen, kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu Mario Jardel'i geçerek zirveye yerleşti.

Brezilyalı golcü Jardel, 2000-01 sezonunda Galatasaray'da 43 resmi maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Sakatlanan Icardi'yi aratmadı

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın skor yükünü sırtladı.

Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Michy Batshuayi ile yerine gelen Alvaro Morata'dan da istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıdı.

Mücadelesi ve karakteriyle alkış aldı

Victor Osimhen, attığı gollerin yanı sıra saha içi ve dışındaki görüntüsüyle de beğeni topladı.

Gollerinin haricinde takımına mücadele, baskı, motivasyon ve moral katkısı veren Osimhen, taraftarının takdirini aldı. Osimhen, sosyal medyadaki paylaşımları ve saha dışında sporseverlerle girdiği diyaloglarla da taraftarın gönlüne girdi.

Yeşil zemindeki başarılı performansının yanı sıra taraftarlarla da sıkı bağ kurması Osimhen'in bonservisinin alınmasında büyük etken oldu.

Napoli ile sosyal medya krizi

Serie A kulüplerinden Napoli ile 2022-23 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan iki oyuncusundan biri olan Osimhen arasındaki ipler sosyal medya paylaşımı üzerine koptu.

Nijeryalı yıldız ile Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan temsilcisini 2022-23 sezonunda Serie A şampiyonluğuna taşıdı. Sonraki sezon Napoli'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım, Osimhen'i çok kızdırdı.

Victor Osimhen, kaçırdığı bir penaltının yer aldığı paylaşımla kendisiyle dalga geçildiği ve saygısızlık yapıldığını ileri sürerek kulübe tepki gösterdi. Bu olay, 26 yaşındaki oyuncunun Napoli'deki kariyerinin sona ermesinin fitilini ateşledi.

Söz konusu sezonu Napoli'de tamamlayan ancak takımdan ayrılmak isteyen Osimhen'in birçok opsiyona rağmen transferi gerçekleşmedi. Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasının ardından devreye giren Galatasaray, Osimhen'i bonservisini kiralayarak renklerine bağladı.

Galatasaray'a gelmek için mücadele etti

Victor Osimhen'in, sarı-kırmızılı takıma gelmek için birçok teklifi reddettiği ileri sürüldü.

Uluslararası basında Al-Hilal'in yıldız futbolcuya yıllık 50 milyon avroluk teklif sunduğu iddia edildi. Avrupa'dan da talipleri olan Osimhen'in tüm teklifleri reddederek Napoli'ye "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) dediği ve sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için büyük bir duruş sergilediği haberleri basında yer aldı.

Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evimdeyim. Olmak istediğim yer burası. Burada olabildiğim, geri dönebildiğim için mutluyum. Sadece Galatasaray. Bu yılın başından beri aklımda olan tek şey bu." ifadelerini kullanmıştı.