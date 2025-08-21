Galatasaray, Victor Nelsson'u Verona'ya Kiraladı

Galatasaray, Victor Nelsson'un 2025-2026 sezonu için Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı. Transfer bedeli 650 bin Euro, ayrıca 100 bin Euro bonus ödemesi ve satın alma opsiyonu için 8 milyon Euro ödenecek.

Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu ile birlikte Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un geçici transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

