Galatasaray, Victor Nelsson'u Hellas Verona'ya Kiraladı

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın kiralama ücreti olarak 650 bin avro alacağı, anlaşmada 100 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu aktarıldı.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon avro olacağı ifade edildi.