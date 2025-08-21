Galatasaray, Victor Nelsson'u Hellas Verona'ya Kiraladı

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaştığını duyurdu. Kiralama ücreti 650 bin avro, opsiyon bedeli ise 8 milyon avro olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın kiralama ücreti olarak 650 bin avro alacağı, anlaşmada 100 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu aktarıldı.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 8 milyon avro olacağı ifade edildi.

