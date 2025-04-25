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Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor

Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor
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Galatasaray ile Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray ile Trabzonspor'un 14 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali, Gaziantep Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finaline her iki kulübün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Karşılaşmanın daha önce ilan edildiği üzere saat 20.45'te başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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