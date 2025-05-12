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Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Kupası Finalinde 24. Kez Karşılaşıyor

Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Kupası Finalinde 24. Kez Karşılaşıyor
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Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda 24. kez finalde yer alacak ve en çok kazanan takım olarak unvanını korumak istiyor.

Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 24. kez mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te bulunan Büyükşehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonu iki kupayla bitirmek isteyen ve Süper Lig'de kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, ilk olarak Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Cimbom ayrıca 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda final mücadelesi verecek.

İlk kupa Galatasaray'ın

Türkiye Kupası'nın ilk kez düzenlediği 1962-1963 sezonunda Galatasaray finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İki maç üzerinden oynanan eşleşmede sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 2-1'lik skorlarla geçti ve kupayı kazanan ilk takım oldu.

24. kez finalde

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Aslan, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas'ta yapılan müsabakada Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupa sevinci yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda finalde 24. kez mücadele edecek.

En çok Galatasaray kazandı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaştı ve en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu. Aslan bu süreçte 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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