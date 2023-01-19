Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Spor Haberleri Galatasaray ile Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Galatasaray ile Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 19 Ocak 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı: "1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.01.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.01.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 19.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MELİH CAN ÜNAL'ın aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 19.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 18.01.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü antrenörü PAOLO BERTELLI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 19.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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