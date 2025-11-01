Galatasaray ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta dikkat çeken anlar arasında, her iki takımın da birçok gol pozisyonu bulması ancak gole ulaşamaması yer aldı. Trabzonspor'dan Bouchouari, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Zubkov'un kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır köşeden çıkardı.
61. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibini geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
64. dakikada Osimhen'in pasında Sane'nin topu ceza yayı gerisine kadar sürüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un, rakiplerini çalımlayıp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına çıktı.
80. dakikada sağ taraftan Sane'nin yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Osimhen'in pasında Icardi'nin şutunda Onana meşin yuvarlağı kurtardı.
90. dakikada Sallai, rakip yarı alanında Bouchouari'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, Bouchouari direkt kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
90+3. dakikada Sane'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın gerisinde Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ahmed Kutucu dk. 85), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Ismail Jakobs dk. 74), Leroy Sane, Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 74), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic (Rayyan Baniya dk. 51), Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli, Oleksandr Zubkov (Benjamin Bouchouari dk. 83), Felipe Augusto (Okay Yokuşlu dk. 76), Ernest Muçi (Danylo Sikan dk. 83), Paul Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Edin Visca, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kırmızı kart: Benjamin Bouchouari (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Okan Buruk (Galatasaray), Christ Inao Oulai (Trabzonspor) - İSTANBUL