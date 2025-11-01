Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta dikkat çeken anlar arasında, her iki takımın da birçok gol pozisyonu bulması ancak gole ulaşamaması yer aldı. Trabzonspor'dan Bouchouari, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Zubkov'un kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır köşeden çıkardı.

61. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibini geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64. dakikada Osimhen'in pasında Sane'nin topu ceza yayı gerisine kadar sürüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un, rakiplerini çalımlayıp ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına çıktı.

80. dakikada sağ taraftan Sane'nin yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Osimhen'in pasında Icardi'nin şutunda Onana meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada Sallai, rakip yarı alanında Bouchouari'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, Bouchouari direkt kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

90+3. dakikada Sane'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın gerisinde Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ahmed Kutucu dk. 85), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Ismail Jakobs dk. 74), Leroy Sane, Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 74), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic (Rayyan Baniya dk. 51), Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli, Oleksandr Zubkov (Benjamin Bouchouari dk. 83), Felipe Augusto (Okay Yokuşlu dk. 76), Ernest Muçi (Danylo Sikan dk. 83), Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Edin Visca, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kırmızı kart: Benjamin Bouchouari (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Galatasaray), Christ Inao Oulai (Trabzonspor) - İSTANBUL

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
