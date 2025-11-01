Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı

Galatasaray ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca her iki takım da pozisyonlar buldu ancak gol atmayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Zubkov sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Osimhen'in ceza sahası için sol çaprazdan şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına dışına gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Ernest Muçi, Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke - İSTANBUL

