Galatasaray ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca her iki takım da pozisyonlar buldu ancak gol atmayı başaramadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Zubkov sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Osimhen'in ceza sahası için sol çaprazdan şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına dışına gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Ernest Muçi, Paul Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke - İSTANBUL