Üye Girişi
Haberler
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir
Emekli zammı ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerindeki rakam
Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu
Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto

Galatasaray ve Trabzonspor, 138. Randevuda Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la 138. kez karşılaşacak. Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini 12 galibiyetle geride bırakırken, bordo-mavililer 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 138. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puan ve maç eksiğiyle 15. sırada yer alıyor.

138. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 137 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 183, Karadeniz ekibi ise 153 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 103. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 102 karşılaşmada da Galatasaray 45 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 136, bordo-mavililer ise 116 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaları Galatasaray, 5-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Son 10 karşılaşma

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 4 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.

Okan Buruk ile Şenol Güneş 10. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında da ayrı bir rekabete sahne olacak. İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 9 kez karşılaştı. Güneş'in takımları 7 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Geride kalan 8 mücadelede Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar 24 gol atarken, Okan Buruk'un yönettiği ekipler de 7 gol sevinci yaşadı. Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor ile, Buruk da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile rakip oldu.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yeni yılda zorunlu hale gelecek uygulamayı Bakan Yumaklı duyurdu
img

Çanakkale'de korkunç olay: Çalıştığı otelde ölü bulundu
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
Annesini boğarak, kardeşini silahla öldürdü
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.