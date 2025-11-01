Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 Beraberlik ile İlk Yarıyı Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi. Her iki takım da net fırsatlardan yararlanamadı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.