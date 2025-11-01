Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 Beraberlik ile İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi. Her iki takım da net fırsatlardan yararlanamadı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.
21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.