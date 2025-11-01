Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan dev karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray, karşılaşmada iki kez ağları havalandırsa da sevinci kısa sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin 26. dakikada Lucas Torreira ve 77. dakikada Leroy Sane ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Galatasaray, haftayı lider tamamladı. 24 puana yükselen Trabzonspor ise maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.