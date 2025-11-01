Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor 0-0 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, iki gol atmasına rağmen ofsayt nedeniyle sevinemedi.

Galatasaray, karşılaşmada iki kez ağları havalandırsa da sevinci kısa sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin 26. dakikada Lucas Torreira ve 77. dakikada Leroy Sane ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Galatasaray, haftayı lider tamamladı. 24 puana yükselen Trabzonspor ise maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

Kaynak: ANKA / Spor
