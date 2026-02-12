Haberler

Galatasaray ile TikTak firması arasında sponsorluk anlaşması

Galatasaray Kulübü, yeni nesil ulaşım ve mobilite markası TikTak ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma ile TikTak, Galatasaray'ın kadın basketbol ve voleybol takımlarının forma sırt sponsoru oldu ve taraftarların ulaşım sponsoru da üstlenildi.

RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TikTak Kurucusu Ersan Öztürk katıldı.

TikTak'ın Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru olduğu belirtilen toplantıda, TikTak'ın ayrıca taraftarların ulaşım sponsorluğunu da üstlendiği ve sponsorlukların sezon sonuna kadar olduğu kaydedildi.

Dursun Özbek, çok değerli bir işe imza attıklarını belirterek "Galatasaray'ın geleceğe bakan vizyonunu, yenilikçi kimliğini ve toplumsal sorumluluğunu yansıtan bir iş birliği görüyoruz. Köklü tarihimizden aldığımız güçle yeniliğin öncüsü olduk. Sporda, kültürde ve eğitimde ülkemize yön verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ersan Öztürk, iyi bir Galatasaraylı ve aynı zamanda kulübün üyesi. Kadın sporuna verdiğimiz desteği, bu sponsorlukla güçlendirmiş oluyoruz. Galatasaray için sponsorluk, sadece ticari bir ilişki değildir. Aynı zamanda bir değer ortaklığıdır. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ersan Öztürk ise uzun süredir Galatasaray'ın içinde olduğunu aktararak "Daha önceden de kulübe sponsor olmuştum. Galatasaray ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı amaca hizmet etmek ve aynı vizyona sahip bir markayla yan yana gelmek önemli. Sahada tempoyu belirleyen Galatasaray. Biz de şehirde tempoyu belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com
