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Galatasaray ve Sakaryaspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı

Galatasaray ve Sakaryaspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ile play-off'ta elenen Sakaryaspor'un taraftarı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek olayı önledi.

Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinin ardından sokağa dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar ile play-off'ta elenen Sakaryaspor'un taraftarı arasında şampiyonluk kutlaması sebebiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik daha fazla büyümeden polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaraylı taraftarlar tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da kutlamalar yaptı. Şampiyonluğu garantileyen takımın taraftarları Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı ve Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi'nde sokağa döküldü. Burada kutlama yaptıkları esnada ise play-off'ta elenen Sakaryaspor'un taraftarı sarı-kırmızılı taraftara engel olmaya çalıştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik bölgede hazır bekleyen polis ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Sakaryaspor Spor Haberler

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