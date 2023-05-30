Galatasaray ve MKE Ankaragücü Eryaman Stadı'na geldi
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takım Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Kafileye taraftalar eşlik etti.
Galatasaray ve MKE Ankaragücü takımları Eryaman Stadyumu'na geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki takım Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Kafileye taraftalar eşlik etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor