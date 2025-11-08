Haberler

Galatasaray ve Kocaelispor 41. Randevuya Çıkıyor

Güncelleme:
Galatasaray, Kocaelispor ile Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bugüne kadar 25 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 6 galibiyet aldı. Dış sahada Kocaelispor'a karşı 41 yıldır yenilmeyen Galatasaray, son 6 maçını da kazandı.

Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 40 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 38 golle yanıt verdi.

Kocaeli'deki maçlar

Galatasaray, lig tarihinde Kocaelispor'a yarın 21. kez konuk olacak.

Kocaeli'de yapılan maçlarda ev sahibi ekip 2 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar konuk olduğu 12 maçı kazandı. Söz konusu 6 maç ise berabere bitti.

Kocaeli'deki maçlarda Galatasaray'ın 30 golüne, Körfez temsilcisi 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, konuk olduğu son 6 Süper Lig maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, ligde Kocaelispor'a konuk olduğu son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 1999-2008 yılları arasındaki süreçte dış sahada 6 kez karşılaştığı rakibini ikişer kez 4-1 ile 2-1, birer kez de 1-0 ve 2-0 yendi.

Galatasaray, dış sahada Kocaelispor'a 41 yıldır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada en son 41 yıl önce mağlup oldu.

Yeşil-siyahlı ekip, 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan karşılaşmada sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com
