Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'de 60. randevuda
Galatasaray, Kayserispor ile yarın Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak. İstanbul'da RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray, rakibine karşı ligdeki galibiyet sayısında büyük bir üstünlük kurmuş durumda.
Galatasaray ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak.
İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek.
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı ligde galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 59 müsabakada Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın 134 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, İstanbul'daki maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Kayserspor ile sahasındaki 29 lig maçının 23'ünü kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 84 gol attı, kalesinde 20 gol gördü.
Galatasaray, 6 maçtır rakibine kaybetmiyor
Galatasaray, son 6 Süper Lig maçında Kayserispor'a yenilmedi.
Son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayseri ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray, sonraki süreçte rakibine karşı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, bu süreçte Kayserispor'un filelerini 20 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.
İstanbul'un ekibi, Kayseri temsilcisini 2015-16 ve 2022-23 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 2021-22 sezonunda Kayseri'deki maçta 3-0'lık skorla yaşadı.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-86 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 59 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.