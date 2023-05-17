Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray ve Kasımpaşa oyuncuları PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Kasımpaşa oyuncuları PFDK'ye sevk edildi

Spor Haberleri

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü İstanbulspor maçındaki çirkin tezahüratları ve merdiven boşluklarının dolmaması nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo da rakibine yaptığı kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç de kural dışı hareketi nedeniyle disipline yollandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç'in de kural dışı hareket sebebiyle disipline yollandığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title