Galatasaray ve Kasımpaşa oyuncuları PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü İstanbulspor maçındaki çirkin tezahüratları ve merdiven boşluklarının dolmaması nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo da rakibine yaptığı kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç de kural dışı hareketi nedeniyle disipline yollandı.