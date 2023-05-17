Galatasaray ve Kasımpaşa oyuncuları PFDK'ye sevk edildi
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TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü İstanbulspor maçındaki çirkin tezahüratları ve merdiven boşluklarının dolmaması nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo da rakibine yaptığı kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç de kural dışı hareketi nedeniyle disipline yollandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.
Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Öte yandan Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç'in de kural dışı hareket sebebiyle disipline yollandığı duyuruldu.