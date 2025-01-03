Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig'de 61. Randevularında Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, yarın konuk edeceği Göztepe ile 61. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da evinde Göztepe ile karşılaşacak. İstanbul ekibi, ligde 14 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 44 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İzmir temsilcisi ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puanla 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 2025 yılının ilk maçında karşılaşacağı Göztepe'yi mağlup ederek, yoğun fikstüre galibiyetle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu ay içerisinde 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak.

Süper Lig'de 61. randevu

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 60 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 35 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 95 golüne, Göztepe 44 golle karşılık verdi.

İki takım en son 21 Şubat 2022 tarihinde İzmir'de karşı karşıya geldi ve Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

En son 1980 yılında berabere bitti

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlik çıkmadı. Son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı. Bu müsabakanın ardından yapılan 18 maçta Aslan 16 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasında son 10 maç

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar sahasında 9 karşılaşmaya çıktı. Bu sezonki puan kayıplarını evinde yaşayan sarı-kırmızılar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom iç sahada son olarak Trabzonspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-3 mağlup etti.

20 maçtır yenilmiyor

Galatasaray bu sezon İsviçre ekibi Young Boys'a kaybettikten sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 14'ü Süper Lig, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 mücadelede, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Bu sezon hücumda başarılı performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 16 karşılaşmada toplam 47 gol atarken, bu alanda da zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen ligde 9 gol attı

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 9 golle takımının en golcüsü olarak bulunuyor. Aslan'da Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 8, Michy Batshuayi ile Yunus Akgün 5'er, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

3 futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 19. haftadaki Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Alper Akarsu düdük çalacak

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev alacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak. - İSTANBUL