Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig'de 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Juan'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Janderson'un ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası sol tarafında Sallai'nin uzaklaştıramadığı topu alan Efkan, kaleci Uğurcan'dan da sıyrılarak uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada ceza sahasında Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Osimhen, pasını ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Sara'nın bu noktadan bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada uzun gönderilen topa Barış Alper hareketlendi. Topun kontrolünü sağlayan Furkan'ın hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası sol çaprazında kaleci Lis'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Hakem Oğuzhan Çakır ilk olarak ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerlilik kazandı. 1-1

34. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı.

42. dakikada yaşanan ikili mücadelede Bokele, Osimhen'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton Tito, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Mohammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho, Juan Santos

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız, Ishola Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Novatus Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Victor Osimhen (dk. 19) (Galatasaray), Efkan Bekiroğlu (dk. 6) (Göztepe)

Kırmızı kart: Malcom Bokele (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray) - İSTANBUL