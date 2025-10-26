Haberler

Galatasaray ve Göztepe Maçında İlk Yarım 1-1 Beraberlikle Sonuçlandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçında ilk yarıda Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, Osimhen'in golüyle beraberliği sağladı. Göztepe, Bokele'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Goller: Dk. 6 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 19 Osimhen ( Galatasaray )

Kırmızı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 15 Sanchez ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Göztepe, 6. dakikada öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.

34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
