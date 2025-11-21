Haberler

Galatasaray ve Gençlerbirliği Süper Lig'de 99. Kez Karşılaşıyor

Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın Süper Lig'de 99. kez karşılaşacak. Geride kalan 98 maçta Galatasaray 55, Gençlerbirliği ise 22 galibiyet aldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

Sahasındaki son 7 maçta puan kaybetmedi

Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
