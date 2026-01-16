Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 14. randevuda
Galatasaray, Gaziantep FK ile Süper Lig'de yarın 14. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 13 maçta 11 galibiyet alarak üstün durumda. İstanbul'da oynanan maçlarda ise Galatasaray'ın mağlubiyeti yok.
Galatasaray ile Gaziantep Fk, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı.
İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 30 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.
Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı son 7 maçı kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, sonraki süreçte rakibini ligde üst üste 7 kez (biri hükmen) mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte rakibine 17 gol kaydederken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde 3 gol gördü.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 15 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.