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Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin Şampiyonluk Komisyonu Kararına Tepki Gösterdi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski şampiyonlukları değerlendirmek için kurduğu komisyon kararına Galatasaray ve Fenerbahçe'den tepki geldi. Galatasaray, Türk futbolunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, Fenerbahçe ise TFF'nin doğru karar vereceğine inandıklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını açıkladı. Bu kararın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikler hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir.<Fenerbahçe Spor Kulübü'yle ilgili disiplin kararının hala açıklanmamış olmasıyla atılmıştır.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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