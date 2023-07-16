Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin Şampiyonluk Komisyonu Kararına Tepki Gösterdi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski şampiyonlukları değerlendirmek için kurduğu komisyon kararına Galatasaray ve Fenerbahçe'den tepki geldi. Galatasaray, Türk futbolunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, Fenerbahçe ise TFF'nin doğru karar vereceğine inandıklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını açıkladı. Bu kararın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'den açıklama geldi.
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