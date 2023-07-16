Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin Şampiyonluk Komisyonu Kararına Tepki Gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski şampiyonlukları değerlendirmek için kurduğu komisyon kararına Galatasaray ve Fenerbahçe'den tepki geldi. Galatasaray, Türk futbolunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, Fenerbahçe ise TFF'nin doğru karar vereceğine inandıklarını açıkladı.