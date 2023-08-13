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Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı anma mesajı yayımladı

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın 9. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın 9. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Fenerbahçe ise yayımladığı mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Süleyman Seba Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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