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Galatasaray ve Fenerbahçe Derbisi Beraberlikle Sonuçlandı

Galatasaray ve Fenerbahçe Derbisi Beraberlikle Sonuçlandı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbide 0-0 berabere kalarak bu sezonki derbilerinde ilk puan kaybını yaşadı. Daha önceki derbilerde Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3. derbisine çıktı ve ilk kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar diğer 2 derbiyi kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 3. derbisinde çıktı. Cimbom, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı müsabakada sahadan 0-0 sonuçla ayrılan Aslan, böylece bu sezon ligde oynadığı derbilerde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 4. derbisinde Beşiktaş'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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