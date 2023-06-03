Galatasaray ve Fenerbahçe, Derbide Gol Yollarında Etkili Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın da gol yollarında etkili olduğu belirtildi. Galatasaray'ın attığı gollerin yarısından fazlası ilk yarının son 15 dakikası ile ikinci yarının son 15 dakikasında kaydedilirken, Fenerbahçe ise maçların son 15 dakikasında gol yollarında çok etkili oldu. İki takımın da gol yememe performansları da açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sezon her iki devrenin de son bölümünde gol yollarında etkili oldu.

Nef Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, attığı gollerin yarısından fazlasını ilk yarının son 15 dakikası ile ikinci yarının son 15 dakikasında kaydetti.

İkinci yarının ortasında en kısır dönemini yaşayan sarı-kırmızılılar, kalesinde en fazla golü ise ilk yarının orta bölümünde gördü.

Konuk Fenerbahçe ise maçların son 15 dakikasında gol yollarında çok etkili olurken, ilk yarının başında ve sonunda kalesini gole kapatmayı bildi.

Soyunma odasına gol sevinciyle giden Galatasaray, son bölümde de etkili

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ligden çekilen ve 3-0 hükmen kazandığı Gaziantep FK maçı dışında bu sezon rakip fileleri 74 kez havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu gollerin yarısından fazlasını (38) ilk yarının son 15 dakikası ile maçın son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

Rakip filelere 31 ila 45. dakikalar arasında 17 gol bırakan Galatasaray, en etkili performansına ise 76 ila 90. dakikalar arasında imza attı ve bu bölümde 21 gol bulmayı başardı.

Galatasaray, maçların diğer bölümlerinde ise 36 gol buldu.

Golleri de aynı bölümde yedi

Galatasaray, gol yollarında en etkili olduğu bölümde kalesini gole kapatmakta ise zorlandı.

Bu sezon şu ana dek ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, kalesinde 27 gol gördü.

Gollerin 16'sını ilk yarının ve maçın son 15 dakikalarında yiyen Galatasaray, kalan 60 dakikalık bölümde ise sadece 11 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, son 15 dakika çok etkili

Derbide konuk Fenerbahçe ise maçlarının son 15 dakikalık bölümünde çok etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon hükmen 3-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçı hariç geride kalan maçlarda 81 gol kaydeden Fenerbahçe, 26 golünü 76-90 arasında atmayı başardı.

Fenerbahçe, en kısır dönemini ise maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 9 golle yaşadı.

İlk yarılarda gol yemiyor

Fenerbahçe, bu sezon savunma anlamında maçların ilk yarılarında oldukça etkili bir grafik ortaya koydu.

Toplamda kalesinde 39 gol gören sarı-lacivertliler, bunların sadece 9'unu ilk yarılarda yedi.

Maçın ilk 15 dakikası (2) ile ilk yarının son 15 dakikasında (1) toplamda sadece 3 gole izin veren sarı-lacivertliler, en fazla gole ise maçın son 15 dakikasında (13) engel olamadı.