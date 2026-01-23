Haberler

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda

Güncelleme:
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 22. kez karşılaşacak. Daha önceki 21 maçta Galatasaray 14 galibiyet, Karagümrük ise 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 8 randevuda da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 22. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, son 8 randevuda yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
