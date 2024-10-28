Üye Girişi
Haberler

Galatasaray ve Beşiktaş Derbisinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Galatasaray ve Beşiktaş Derbisinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Stadyumda yapılan etkinlikler ve marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanan derbi öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı. Cumhuriyet Bandosu marşlar çalarken, iki takımın futbolcuları da seremoniye 'Yaşasın Cumhuriyet' pankartı ile çıktı.

Ayrıca tribünlerde de 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır', 'Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet' ve 'Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray' pankartları yer aldı.

Son olarak da Cumhuriyet Bandosu, İstiklal Marşı'nı çaldı ve tribünler hep birlikte söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Galatasaray Beşiktaş Kültür Futbol Yaşam Spor

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Mamasına alkol koydular! 20 günlük bebeğin cenazesinde kahreden anlar

20 günlük bebeğin cenazesinde kahreden anlar
Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Dev derbide zafer Cimbom'un
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 28 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.