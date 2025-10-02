Haberler

Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi Öncesi Performans Analizi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde, Galatasaray iç sahada yenilmezken, Beşiktaş deplasmanda zorluklar yaşıyor. İki takımın istatistikleri ve oyuncu performansları dikkat çekiliyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Geçen sezon RAMS Park'ta oynadığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik ünvanını bu sezona da taşıdı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip; Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında topladığı 9 puanla şampiyonluk hedefine yenilgisiz ilerlemeyi başardı.

Evindeki son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun son iç saha maçı olan ve 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek yaşayan Galatasaray, daha sonra RAMS Park'ta rakiplerinin galibiyet sevincine izin vermedi. Sarı-kırmızılılar bu yenilginin sonrasında geçen sezon ev sahibi olduğu 18 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Golleri Seyrantepe'de yedi

Bu sezon 2 golle ligin en az gol yiyen takımlarından olan Galatasaray, seyircisi önünde kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Deplasmanda oynadığı 4 maçta da rakiplerinin gol sevincine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, taraftarının karşısında Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un gollerine engel olamadı.

Galatasaray ev sahibi olduğu maçlarda 3 rakibine de 3'er gol atarak 9 kez taraftarlarını sevindirdi.

RAMS Park'ın golcüsü Icardi

Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı 3 maçta da rakip fileleri en çok havalandıran isim Mauro Icardi oldu.

Arjantinli oyuncu, takımının RAMS Park'ta attığı 9 golün üçünde sahneye çıktı ve üç rakibine de birer gol atmayı başardı.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Bu sezon rakibinin aksine 2 maçtan puansız ayrılan Beşiktaş, puan kayıplarını dış sahada oynadığı 2 maçta yaşadı.

Ligin geride kalan bölümünde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, dış sahada çıktığı 3 müsabakadan 2 kez yenilgiyle ayrıldı, 1 kez de 3 puanın sahibi oldu.

İlk deplasmanında Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, diğer yenilgisini ise Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak yaşadı. Beşiktaş, deplasmandaki tek galibiyetinde ise Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.

Siyah-beyazlılar dış sahada 5 gol yerken 4 gol attı.

Deplasman kartalı Rafa

Süper Lig'de attığı 5 golle siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda en çok gol kaydeden ismi olarak öne çıktı.

Ligde 4-0 kazandıkları Kayserispor karşısında hat-trick yapan Portekizli oyuncu, dış sahada 3, iç sahada 2 gol attı.

Siyah-beyazlı takımın deplasmandaki diğer golünü de Tammy Abraham kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.