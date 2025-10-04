Haberler

Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi İçin RAMS Park'ta Hazırlıklar Sürüyor

Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi İçin RAMS Park'ta Hazırlıklar Sürüyor
Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım da maç saatini beklemek için RAMS Park'a ulaştı.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi her iki takım da RAMS Park'a ulaştı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşma öncesi her iki takım da maçın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Yoğun trafik önlemleri altında stada gelen Galatasaray ve Beşiktaş kafilesi, maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Beşiktaşlı yöneticiler de takımla aynı dakikalarda stadyuma geldi ve giriş yaptı.

