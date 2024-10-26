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Galatasaray ve Beşiktaş Arasındaki Derbi Rekorları

Galatasaray ve Beşiktaş Arasındaki Derbi Rekorları
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbide sadece 1 beraberlik yaşandı. Sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 4 kez kazandı. Derbinin detayları ve istatistikleri paylaşılmıştır.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, pazartesi günü RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son derbilerde tek beraberlik çıktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa mücadelesinden Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti. 1 müsabaka da berabere tamamlandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Beşiktaş Politika Futbol Spor

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