Galatasaray ve Beşiktaş 359. Randevuda Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 359. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 128-116 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar namağlup 21 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ligde 1 maç eksiği olan siyah-beyazlılar ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

359. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 358 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 golüne, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da evinde 2-1'lik skorlarla skorla kazandı.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde 134 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 40 kez gülen taraf oldu. 43 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 165 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal da 143 kez gol sevinci yaşadı.

Yasin Kol düdük çalacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Yasin Kol, geçtiğimiz sezon iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan derbide de düdük çalmıştı. - İSTANBUL