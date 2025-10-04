Galatasaray ve Beşiktaş 11 Maç Sonra Berabere Kaldı

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadığı derbiyle 11 maç sonra berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla birlikte iki takım, 11 derbi sonra berabere kaldı. Son olarak 15 Mart 2020 tarihinde yine bu stadyumda oynanan maç 0-0 sona ermişti. Söz konusu mücadeleden sonra oynanan 10'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 11 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 5 galibiyet elde etmişti. - İSTANBUL