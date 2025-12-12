Haberler

Galatasaray ile Antalyaspor 59. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 58 maçta 37 galibiyet alırken, Antalyaspor sadece 7 galibiyet elde etti. Galatasaray, son 18 maçta mağlup olmadı ve son 6 maçı kazanarak formda bir grafik çizmeye devam ediyor.

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 18 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
title