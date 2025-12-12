Galatasaray ile Antalyaspor 59. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 18 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.