Galatasaray ve Alanyaspor'un Kadro Değişiklikleri Maç Öncesi Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaparken, Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira 4 değişiklikle maçta sahaya çıktı. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen ilk kez kadroda yer aldı.

? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği Jakobs, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün'ü yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sara'yı oynattı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen milli maçtaki sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.

Joao Pereira ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de en son RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang ve Ogundu 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana yer aldı.

Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'de yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.

