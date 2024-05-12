Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 46 Biraschi), Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Güven Yalçın), Kourbelis (Dk. 75 Paoletti), Can Keleş, Eysseric, Mendes (Dk. 81 Lasagna), Markao

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Sanchez), Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 81 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 90+4 Ndombele), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Zaha), Icardi

Goller: Dk. 34 Mendes, Dk. 83 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz, Dk. 70 Mertens, Dk. 90 Berkan Kutlu ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.

70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.

Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.