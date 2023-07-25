Galatasaray, Uros Racic'i takibe aldı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için Valencia'da forma giyen Uros Racic'i takibe aldı. 25 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi topladı.

-Sarı-kırmızılı ekip Valencia'dan Uros Racic'i takibine aldı. 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ise İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi topladı.

İSTANBUL,- Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü.

Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.