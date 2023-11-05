Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlattı

Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Türkçe, Fransızca ve Almanca hazırladıkları videoda anlattı. Öğrenciler, hazırladıkları videoyu, okul kulüplerinin sosyal medya hesabından paylaştı. Türkçe, Fransızca ve Almanca açıklamalarda bulunan öğrenciler, 'Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın' mesajı verdi. Videoda İsrail'in saldırıları anlatıldı.

Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Türkçe, Fransızca ve Almanca hazırladıkları videoda anlattı.

Öğrenciler, hazırladıkları videoyu, okul kulüplerinin sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkçe, Fransızca ve Almanca açıklamalarda bulunan öğrenciler, "Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın" mesajı verdi.

Videoda "Ölen sadece insanlar değil insanlık", "İnsanlık görmezden geliniyor, bombalanıyor, öldürülüyor", "21. yüzyılda Gazze, dünyanın gözü önünde ablukaya alınıyor", "İnsanlar gıdasız, susuz, ilaçsız ve elektriksiz bırakılıyor", "Bebek katili İsrail tarafından savaş suçu sayılan fosfor bombası kullanılıyor" ifadeleriyle İsrail'in saldırıları anlatıldı.

Öğrenciler daha önce de "Hanzala Yüzünü Dönene Dek" sergi düzenlemişti

Galatasaray Üniversitesi Medeniyet Kulübü öğrencilerinin düzenlediği "Hanzala Yüzünü Dönene Dek" adlı sergide, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında yaşanan olaylar görsellerle aktarılmıştı.

Üniversite kampüsünde bulunan Soma Tüneli'nde açılan, Gazze'ye ilişkin fotoğraflar, haritalar, karikatürler ve açıklamaların yer aldığı sergide 46 görsel de yer almıştı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 3 Kasım'a kadar ziyarete açık kalmıştı.