Galatasaray-Union Saint-Gilloise Maçının Hakemleri ve Kadroları Açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, MacAllister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang, Ait El Hadj, Florucz, David